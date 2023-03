In der Schweizer Nati kommt es für die EM-Quali-Spiele gegen Belarus und Israel zu weiteren verletzungsbedingten Mutationen.

Legende: Verpasst den ersten Nati-Zusammenzug des Jahres Andi Zeqiri. Keystone/Peter Schneider

Die Schweizer Nati muss im Hinblick auf die ersten Spiele der EM-Qualifikation weitere Anpassungen vornehmen. Wie der SFV am Montagmorgen bekanntgab, fallen Andi Zeqiri und Jordan Lotomba verletzt für die Spiele gegen Belarus (25.3.) und Israel (28.3.) aus. Nachnominiert werden dafür die YB-Offensivkräfte Cedric Itten und Christian Fassnacht sowie Basel-Verteidiger Michael Lang.

Langs Teamkollege Zeqiri hatte sich am Sonntag im Schlagerspiel bei den Young Boys verletzt. Der Stürmer knickte im Zweikampf mit Cédric Zesiger um und musste schliesslich mit der Bahre abtransportiert werden. Der für ihn ins Schweizer Nationalteam einrückende Itten wiederum avancierte beim 3:0-Sieg der Berner mit einem Hattrick zum absoluten Matchwinner.

Bereits am Sonntag war bekannt geworden, dass auch Xherdan Shaqiri die beiden Partien verpassen wird. Der 31-Jährige laboriert an einer Oberschenkel-Verletzung. Auch Goalie Gregor Kobel von Borussia Dortmund schlägt sich weiter mit Oberschenkelproblemen herum. Der 25-Jährige verpasste zuletzt zwei Meisterschaftsspiele und das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Chelsea. Kobel wird durch Servette-Goalie Jérémy Frick ersetzt.