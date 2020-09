Legende: Wird Red und Antwort stehen Vladimir Petkovic. Keystone

Die Nationalmannschaft wird am Donnerstag ihr erstes Spiel nach 290 Tagen Pause absolvieren. Zum Auftakt in die Nations League wartet die Ukraine.

Vorher werden sich Trainer Vladimir Petkovic und Mittelfeldspieler Granit Xhaka in Lwiw den Fragen der Medien Stellen. Die Konferenz können Sie ab 15:30 Uhr live bei srf.ch/sport und in der Sport App mitverfolgen.

Nach einem Training am Dienstagmittag in Basel war das Team am Nachmittag mit einer Charter-Maschine direkt nach Lwiw geflogen. Im Anschluss an die Medienkonferenz findet das Abschlusstraining statt.