Gegen die beiden ersten Schweizer Gegner in der WM-Qualifikation glänzte der Liverpool-Spieler mit 6 Toren in 4 Spielen.

Die Qualifikation für die EM 2012 in Polen und der Ukraine haben die Schweizer Fussball-Fans in schlechter Erinnerung. In der Gruppe G verpasste die Nati mit Rang 3 den Sprung an die Endrunde.

Erstmals seit 2002 und zum bislang letzten Mal war die SFV-Auswahl nicht an einem grossen Turnier vertreten. Auf das zweitplatzierte Montenegro und zur Playoff-Teilnahme fehlte ein Punkt.

Shaqiris Abend, den er nie mehr vergisst

Ein Highlight gab es in besagter Qualifikations-Kampagne dennoch. Im 6. Gruppenspiel setzten sich die Schweizer am 6. September 2011 im Heimspiel in Basel mit 3:1 gegen Bulgarien durch. Mann des Spiels: Xherdan Shaqiri. Der damals 19-jährige FCB-Spieler schoss sein Team mit einem Dreierpack im Alleingang zum Sieg.

Shaqiri, der seinen ersten Nati-Treffer im September 2010 in der EM-Quali gegen England erzielt hatte, stellte seine Klasse gegen die Bulgaren ein erstes Mal eindrücklich unter Beweis. Entsprechend glücklich war er nach seinem Gala-Auftritt: «Ich werde diesen Match nie mehr in meinem Leben vergessen.»

Legende: Gefeierter Mann Xherdan Shaqiri freut sich im September 2011 über seinen Dreierpack gegen Bulgarien. Keystone

Per Kopf, per Hacke und Matchwinner gegen Litauen

Insgesamt steht Shaqiri aktuell bei 22 Toren für die A-Nationalmannschaft. 3 dieser Treffer gelangen ihm in der erfolgreichen Qualifikation für die EM 2016 gegen Litauen. Beim 4:0-Sieg im Hinspiel in St. Gallen brillierte der Offensivspieler mit einem Doppelpack: Per Kopf erzielte er das 3:0, kurz vor Schluss besorgte er herrlich per Hacke den Endstand.

Noch wichtiger war sein Treffer im Rückspiel in Vilnius. In der 84. Minute sicherte er der Schweiz auf Zuspiel von Breel Embolo den 2:1-Pflichtsieg. Als Gruppen-Zweiter qualifizierte sich die Nati schliesslich direkt für die EM in Frankreich.

Trifft Shaqiri auch 2021?

Am Donnerstag und Sonntag trifft das Team von Trainer Vladimir Petkovic in der WM-Qualifikation zum Auftakt wiederum auf Bulgarien und Litauen. Shaqiri weiss, wie man gegen diese Teams erfolgreich ist. Weitere Tore des Liverpool-Spielers wären für einen erfolgreichen Start in die Kampagne sehr willkommen.