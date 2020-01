Mit dem Zusammenzug in Bad Ragaz am 25. Mai startet die EM-Vorbereitung der Schweizer Nationalmannschaft in die finale Phase. Das Basis-Camp während der EURO 2020 will die Schweiz aber nicht etwa in Aserbaidschans Hauptstadt Baku beziehen, wo 2 Gruppenspiele stattfinden, sondern in Rom.

Die wichtigsten Termine der Nati vor und während der EURO Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen 25. Mai: Zusammenzug und Vorbereitungscamp in Bad Ragaz

31. Mai: Testspiel gegen Deutschland in Basel

4. Juni: Testspiel gegen Liechtenstein in St. Gallen

13. Juni: 1. Gruppenspiel gegen Wales in Baku

17. Juni: 2. Gruppenspiel in Rom gegen Italien

21. Juni: 3. Gruppenspiel in Baku gegen die Türkei

«Mental ist es sicher interessanter für die Spieler, in Rom statt in Baku stationiert zu sein. Rom ist für die Familien nach den Spielen auch besser zu erreichen. Und wenn wir weiterkommen, hätten wir für die kommenden Aufgaben eine weniger weite Anreise», begründete Nationaltrainer Vladimir Petkovic den Entscheid.

Ich habe das Gefühl, wir haben die richtige Wahl getroffen.

In Rom wird die Nati im Hotel Sheraton Parco de’ Medici logieren und auf dem Trainingsgelände der AS Roma trainieren. Eine SFV-Delegation hat die Anlagen in dieser Woche noch einmal in Augenschein genommen.

«Ein wichtiges Kriterium war die Nähe des Flughafens zum Hotel und zur Trainingsanlage», sagte Nati-Direktor Pierluigi Tami. «Ich habe das Gefühl, wir haben die richtige Wahl getroffen.»