Schweiz droht in WM-Qualifikation aus Topf 1 zu fallen

Auslosung am 7. Dezember

Das Schweizer Nationalteam hat nach den Resultaten der Oktober-Länderspiele mit zwei Niederlagen gegen Kroatien und Spanien sowie dem Unentschieden gegen Deutschland im Fifa-Ranking einen Platz verloren und ist nun im 16. Rang klassiert. Überholt wurde die Schweiz von Dänemark, das drei Positionen vorrückte.

Nicht mehr in Topf 1

Damit ist die Schweiz in der Fifa-Rangliste nur noch die Nummer 11 von Europa und käme nach aktuellem Stand für die Auslosung der WM-Qualifikation nicht in den Topf 1. Für die Auslosung im Hinblick auf die Endrunde 2022 in Katar sind die besten 10 Teams von Europa als Gruppenkopf gesetzt.

Am 7. Dezember werden die Gruppen für die WM-Qualifikation in einer virtuellen Zeremonie ausgelost. Die 55 Mannschaften Europas werden in 5 Sechser- und 5 Fünfergruppen eingeteilt.

Die 10 Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die WM-Endrunde. Die 10 Gruppenzweiten bestreiten mit den 2 besten Gruppensiegern aus der Nations League, welche in der WM-Qualifikation weder Platz 1 oder 2 erreicht haben, Entscheidungsspiele um die 3 letzten Plätze Europas im 32er-WM-Feld.

Die WM-Qualifikation wird in Europa zwischen März und November 2021 gespielt.

Das aktulle Fifa-Ranking

Belgien 1765 Punkte Frankreich 1752 Punkte Brasilien 1725 Punkte England 1669 Punkte Portugal 1661 Punkte Spanien 1639 Punkte Uruguay 1637 Punkte Argentinien 1636 Punkte Kroatien 1634 Punkte Kolumbien 1631 Punkte Mexico 1625 Punkte Italien 1612 Punkte Dänemark 1610 Punkte Deutschland 1607 Punkte Niederlande 1596 Punkte Schweiz 1589 Punkte