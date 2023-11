Bereits in sieben Monaten erfolgt der Startschuss zur EM 2024 in Deutschland. Hier finden Sie die wichtigsten Infos.

Legende: Liegt bereit Der EM-Spielball mit dem Namen «Fussballliebe». Keystone/DPA/BERND VON JUTRCZENKA

Der Gastgeber

Die Endrunde 2024 findet in Deutschland statt. 10 Spielorte gibt es: Stuttgart, München, Frankfurt, Leipzig, Dortmund, Berlin, Köln, Düsseldorf, Gelsenkirchen und Hamburg. Das letzte grosse Turnier, das Deutschland ausrichtete, war die WM 2006. Die Schweiz erreichte damals den Achtelfinal. Vom Konzept der letzten EM, die in 11 Städten über den ganzen Kontinent verteilt ausgetragen wurde, ist die Uefa wieder abgerückt.

Die Termine

Gespielt wird vom 14. Juni bis 14. Juli 2024. Das Eröffnungsspiel mit Gastgeber Deutschland findet in München, der Final in Berlin statt. In der Gruppenphase (bis und mit 26. Juni) gehen jeweils 2 bis 4 Spiele pro Tag über die Bühne. Die Achtelfinals werden vom 29. Juni bis 2. Juli innert 4 Tagen absolviert (2 Partien pro Tag), die Viertelfinals sind auf den 5. und 6. Juli terminiert. Am 9. und 10. Juli wird jeweils ein Halbfinal gespielt.

Die Auslosung

Am Samstag, 2. Dezember (ab 18:00 Uhr live auf SRF info und in der Sport App) rollen in der Hamburger Elbphilharmonie die Kugeln. 6 Gruppen à 4 Teams gilt es zu besetzen. Die Schweiz figuriert in Topf 4.

04:33 Video In 9 Kapiteln: So wechselhaft verlief für die Nati der Weg an die EM-Endrunde 2024 Aus Sport-Clip vom 19.11.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 33 Sekunden.

Die qualifizierten Teams

21 von 24 Teilnehmern stehen fest, die übrigen 3 werden im März in Playoffs ermittelt. 12 Nationalteams streiten sich in K.o.-Spielen noch um die verbleibenden Plätze.

Für die EURO 2024 qualifizierte Teams Box aufklappen Box zuklappen Deutschland (Gastgeber)

Belgien

Frankreich

Portugal

Schottland

Spanien

Türkei

Österreich

England

Ungarn

Slowakei

Albanien

Dänemark

Schweiz

Rumänien

Niederlande

Serbien

Italien

Slowenien

Tschechien

Kroatien

Der Modus

Wie bereits 2016 und 2021 schaffen mehr als die Hälfte der 24 Teilnehmer den Sprung in die K.o.-Phase. Neben den 2 Besten der 6 Gruppen qualifizieren sich auch die 4 besten Gruppendritten für die Achtelfinals.

Die Tickets

Die Bilder von 2006, als Schweizer Fans die deutschen Stadien in rote Festhütten verwandelten, sind noch in bester Erinnerung. Die Nähe des Ausrichterlandes dürfte erneut bei vielen die Lust auf ein Live-Erlebnis wecken. Die erste Ticket-Runde (über 1 Million Karten wurden abgesetzt) war bereits im Oktober. Nach der Auslosung gelangt eine weitere Million Tickets in den Vorverkauf. Schweizer Fans können ihr Glück direkt über die Uefa oder via SFV versuchen.

Eine dritte Verkaufsrunde findet nach den Playoffs im März statt. Unmittelbar vor dem Turnier werden Last-Minute-Tickets angeboten. Die billigsten Tickets sind (Stand jetzt) für 30 Euro zu haben. Je weiter das Turnier fortschreitet, desto kostspieliger wird's: Laut Uefa-Preisliste muss 1000 Euro berappen, wer im Final in der 1. Kategorie sitzen will (Gruppenphase: 200 Euro) – und hier ist noch nicht von VIP-Packages die Rede.

Die Favoriten

Titelverteidiger Italien tat sich in der Qualifikation einmal mehr schwer. England, 2021 Finalist, agierte da schon souveräner und dürfte in Deutschland erneut ein Wörtchen um den Pokal mitreden. Der Gastgeber hat selbstredend grosse Ambitionen. Ebenfalls zu rechnen ist mit WM-Finalist Frankreich, der in der Qualifikation einen ähnlich starken Eindruck hinterliess (8 Spiele, 22 Punkte, 29:3 Tore) wie Portugal (10 Spiele, 30 Punkte, 36:2 Tore), dem man im EM-Final 2016 unterlag. Auch mit Spanien und Belgien dürfte einmal mehr zu rechnen sein.

04:19 Video Archiv: Frankreich gegen Gibraltar im Torrausch Aus Sport-Clip vom 18.11.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 19 Sekunden.

Die Schweiz

2021 gelang der Schweiz mit der Qualifikation für den EM-Viertelfinal (Out nach Penaltyschiessen gegen Spanien) das beste Abschneiden an der Endrunde eines grossen Turniers in jüngerer Vergangenheit. Im Achtelfinal wurde bekanntlich sensationell Frankreich ausgeschaltet. Insgesamt hat sich die Nati nach 1996, 2004, 2008, 2016 und eben 2021 zum 6. Mal für eine EM qualifiziert.