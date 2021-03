Legende: Sind sie beim anstehenden Nati-Zusammenzug dabei? Xherdan Shaqiri und Granit Xhaka. Keystone

Wenn die Schweiz in 10 Tagen im Rahmen der WM-Qualifikation in Bulgarien antritt, könnten Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri trotz der in England geltenden Corona-Reise-Restriktionen mit an Bord sein.

Eine Ausnahmeregelung für Spitzensportler befreit die England-Legionäre von einer (harten) Isolation. Xhaka und Shaqiri müssten bei der Rückkehr nach England zwar 5 bis 10 Tage in eine «Profi-Bubble». Einkaufen und Freizeit-Aktivitäten wären ihnen in diesem Zeitraum untersagt, am Trainings- und Spielbetrieb ihrer Klubs dürften sie aber teilnehmen.

Wie handeln die Klubs?

Eine andere Frage ist, ob Liverpool und Arsenal seinen Legionären die Freigabe erteilt. Es kann sein, dass die Klubs dem Risiko einer Covid-Ansteckung ihrer Spieler während der Nati-Pause vorbeugen und ihnen die Ausreise verweigern.

Ob Xhaka und Shaqiri bei den zwei WM-Quali-Partien sowie dem Testspiel gegen Finnland mit an Bord sind, erfahren wir spätestens am Freitag. Dann gibt Vladimir Petkovic das Aufgebot bekannt.