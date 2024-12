Der Schweizerische Fussballverband stimmt der WM-Vergabe für 2034 in Saudi-Arabien zu – äussert aber Bedenken.

SFV gibt grünes Licht für WM 2034 in Saudi-Arabien

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Ist einverstanden mit einer WM in Saudi-Arabien SFV-Präsident Dominique Blanc. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Am Mittwoch stimmt der Fifa-Kongress über die Vergabe der nächsten beiden Weltmeisterschaften ab. Da es je nur eine Kandidatur gibt, ist das Ergebnis nur noch Formsache. Die WM 2030 wird in Marokko, Portugal und Spanien stattfinden, vier Jahre später kommt Saudi-Arabien zum Zug.

Dass Saudi-Arabien 2034 den Zuschlag erhält, wurde in den letzten Monaten immer wieder kritisiert. Der SFV unterstützt das Vorgehen trotzdem, wie er am Dienstagvormittag mitteilt – allerdings nicht ohne Vorbehalte.

Forderungen an Fifa gestellt

Zentralpräsident Dominique Blanc erläutert, dass es «im Bereich der Arbeiter- und Menschenrechte» Bedenken gebe. «Diese konkreten Punkte haben wir in einem Brief an die Fifa formuliert und auch Forderungen gestellt und Vorschläge eingebracht.»

Zwar enthalte das Kandidatur-Dossier eine «sehr weitreichende Strategie zum Schutz der Arbeitenden und der Menschenrechte», allerdings verlange der SFV von der Fifa «unabhängige Kontroll- und Rekursinstanzen, zusätzlich zur Internationalen Arbeiterorganisation (ILO)».