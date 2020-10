Granit Xhaka ist der verlängerte Arm von Vladimir Petkovic und auf dem Feld ein Lautsprecher – das war nicht immer so.

Xhaka: «Ich will die jungen Spieler mitziehen»

Mit seinen 28 Jahren und 84 absolvierten Länderspielen hat Granit Xhaka den Schritt zum Führungsspieler in der Schweizer Nationalmannschaft längst vollzogen. Seit 4 Partien führt er die Schweiz nun offiziell als Captain aufs Feld.

«Ich bin enorm stolz, dass ich Captain sein darf. Es geht ein Traum in Erfüllung», sagte der Arsenal-Spieler nach der Ernennung. Xhaka geht in der jungen Schweizer Mannschaft voran. Aus dem zentralen Mittelfeld heraus dirigiert und lenkt er die Spiele. «Ich will die jungen Spieler mitziehen und ihnen helfen.» Er wolle seinen Erfahrungen aus dem Ausland weitergeben.

Es ist alles so gekommen, wie ich es mir immer vorgestellt hatte

Dass aus dem gebürtigen Basler ein Führungsspieler werden würde, hatte sich in Xhakas Kindheit nicht angedeutet. «In der Schule war ich eher scheu. Ich war nie laut. Das kam erst während der Lehre, wo ich mehr mit älteren Menschen zu tun hatte.» Xhaka absolvierte neben der fussballerischen Ausbildung eine KV-Lehre.

Legende: Ist der Leader bei der Schweizer Nationalmannschaft Granit Xhaka. Keystone

Von den Fehlern seines Bruders gelernt

Als einen Grund für seine Reife sieht Xhaka seinen älteren Bruder Taulant, der Profi beim FC Basel ist: «Bei einem älteren Bruder sieht man natürlich, ob er etwas falsch oder richtig macht», sagt Xhaka. So hätte er seine Schlüsse daraus ziehen können und Taulants Fehler nicht ebenfalls begangen.

Die Verantwortung, als Captain aufzulaufen, kennt Xhaka schon länger. Bereits bei Borussia Mönchenbladbach, seiner ersten Ausland-Station, war er der verlängerte Arm des Trainers. Und auch bei seinem aktuellen Klub Arsenal London durfte sich Xhaka die Captain-Binde kurzzeitig überstreifen. Nachdem er sich aber bei einer Auswechslung mit pfeifenden Arsenal-Fans angelegt hatte, musste der Mittelfeldspieler diese wieder abgeben.

Sie stand immer hinter mir, auch als ich in den Klubs schwierige Zeiten durchmachte.

Gestärkt aus der Krise

Doch Xhaka biss sich in London durch und zählt heute wieder zu den wichtigen Spielern. Zuletzt konnte er mit den «Gunners» den Gewinn des Community Shield feiern.

Neben dem Feld kann Xhaka auf seine Frau zählen. «Es hat mir sicherlich geholfen, dass ich meine Frau bereits mit 22 gefunden habe. Sie stand immer hinter mir, auch als ich in den Klubs schwierige Zeiten durchmachte.» Es sei ihm sehr wichtig, dass er solche Leute im Umfeld habe.

Die Geburt seiner Tochter vor einem Jahr verlieh ihm neuen Schub: «Es ist eine neue Erfahrung. Es verändert sich enorm viel. Ich bin enorm glücklich, denn es ist alles so gekommen, wie ich es mir immer vorgestellt hatte.»