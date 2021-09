Granit Xhaka steht der Schweizer Nationalmannschaft am Sonntag gegen Italien und am Mittwoch gegen Nordirland nicht zur Verfügung. Beim Captain fiel auch der am Donnerstag vorgenommene zweite PCR-Test positiv aus, womit der 28-Jährige weiter in Isolation bleiben muss.

Xhaka, der als einziger innerhalb der Mannschaft nicht geimpft oder genesen ist, war am Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet worden, nachdem er leichte Symptome verspürt hatte. Für das Testspiel gegen Griechenland fiel er kurzfristig aus.

Frei nachnominiert, Cömert abgereist

Im Hinblick auf die beiden WM-Qualifikationsspiele gegen Italien und Nordirland hat Murat Yakin bereits am Donnerstagnachmittag eine Nachnominierung vorgenommen. Fabian Frei stiess im Laufe des Donnerstags zum Team. Für den Mittelfeldspieler ist es das erste Nati-Aufgebot seit Ende März 2018.

Nicht mehr bei der Nati ist Eray Cömert. Der Innenverteidiger erlitt im Testspiel gegen Griechenland bei einem Zusammenstoss eine Gehirnerschütterung und kehrt zu seinem Klub FC Basel zurück.

Gewichtige Absenzen gegen Italien

Nebst Xherdan Shaqiri und Granit Xhaka – die gegen Griechenland zum ersten Mal gemeinsam in einem Länderspiel gefehlt haben – kommen die Absenzen des gesperrten Remo Freuler und des Stürmers Breel Embolo hinzu.

Trainer Yakin zeigt sich dennoch optimistisch: «Ich sehe keine Probleme, ich sehe nur Lösungen». Trotzdem: Das Duell mit dem Europameister, auf dem Papier ohnehin die schwerstmögliche Aufgabe überhaupt, wird so zur Herkulesaufgabe.