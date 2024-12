Huggel: «Eine der wichtigeren Besetzungen in den letzten Jahren»

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Seit Mittwoch ist bekannt, dass Giorgio Contini seinen Posten als Assistent Murat Yakins bei der Schweizer Nati zugunsten des Cheftrainer-Amtes bei YB aufgibt. Der SFV muss sich erneut zum Jahresende nach einem Nachfolger umschauen: Vincent Cavin hatte Ende 2023 den Dienst quittiert.

Auch wenn Contini verhältnismässig kurz bei der Nati war, ist der Medien-Tenor eindeutig: Sein Abgang schmerzt. «Die gute Europameisterschaft im Sommer hatte viel mit ihm zu tun», sagt auch Beni Huggel. Der SRF-Experte ist überzeugt, dass Contini die perfekte Ergänzung zu Yakin war und nach der mässigen Quali für das Turnier in Deutschland frischen Wind reinbrachte.

Passend zum Thema Yakin-Assistent verlässt Nati Jetzt ist es fix: Contini soll YB in die Erfolgsspur führen

Rahmen als Möglichkeit

Huggel misst der Nachfolgelösung einiges an Bedeutung für die Zukunft bei. «Ich glaube schon, dass diese Besetzung eine der wichtigeren in den letzten Jahren ist. Ich würde dem SFV raten, wieder ein ähnliches Profil zu holen – nicht einen klassischen Assistenztrainer, sondern jemanden, der in einem Klub auch Cheftrainer sein kann.»

Der 47-Jährige hat auch spontan einen Namen im Kopf, der in Frage kommen könnte: Patrick Rahmen, der seit seiner Entlassung bei YB ohne Job ist. «Er hat schon sehr viel Erfahrung gesammelt als Assistenztrainer unter Thorsten Fink und unter Markus Babbel sowie auch als Cheftrainer. Er wäre jemand, der das bringen könnte. Aber es gibt natürlich noch andere.»