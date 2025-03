Legende: Neue Verstärkung für Nati-Trainer Murat Yakin Davide Callà. Pascal Muller/freshfocus

Davide Callà waltet künftig als rechte Hand von Nationaltrainer Murat Yakin.

Der aktuelle Assistent von FCB-Trainer Fabio Celestini folgt damit auf Giorgio Contini, der seit Ende Dezember als Coach der Young Boys amtet.

Bis im Sommer wird Callà ein Doppelmandat bekleiden.

Nach monatelanger Suche ist der Schweizerische Fussballverband (SFV) fündig geworden: Davide Callà wird in die Fussstapfen von Giorgio Contini treten und Nationaltrainer Murat Yakin ab sofort zur Seite stehen.

Sein aktuelles Amt als Assistent von Coach Fabio Celestini beim FC Basel wird er bis im Sommer innehaben – dann fokussiert sich der 40-Jährige voll und ganz auf die Nati.

Gutes Standing beim FC Basel

Seine Expertise kann Callà bei den Test-Länderspielen in Nordirland (21. März) und in St. Gallen gegen Luxemburg (25. März) ein erstes Mal einbringen. Ernst gilt es dann ab Anfang September, wenn die Schweiz die WM-Qualifikation in Angriff nimmt. Am 5. September heisst der Gegner Kosovo, am 8. September Slowenien.

Callà hat sich am Rheinknie seit Sommer 2022 einen guten Ruf erarbeitet. Nun hat der SFV zugepackt.