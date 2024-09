Die Schweizer Nati verliert das 1. Pflichtspiel nach der EURO in der Nations League gegen Dänemark mit 0:2.

Nach einer direkten roten Karte gegen Nico Elvedi (52.) und Gelb-Rot gegen Captain Granit Xhaka (86.) beendet die Nati die Partie zu neunt.

Im Parallelspiel der Gruppe 4 trennen sich Spanien und Serbien 0:0.

Da soll noch einer sagen, in der Nations League gehe es um nichts. In der Schlussphase des Duells kochten die Emotionen im Parken-Stadion von Kopenhagen. Captain Granit Xhaka drehte sogar im roten Bereich – und darüber hinaus.

Weil die Dänen beim 1:0-Treffer durch Patrick Dorgu den angeschlagenen Breel Embolo ignoriert hatten, sah der Leverkusen-Routinier nach einer Rudelbildung zunächst Gelb. Kaum 5 Minuten später stoppte Xhaka seinen Konterpart Pierre-Emile Höjbjerg an der Mittellinie mit Ansage und flog mit der Ampelkarte vom Platz. Damit war die erste Partie der Schweiz nach der EURO in Deutschland endgültig gelaufen.

Elvedi-Rot leitet Pleite ein

Das Unheil hatte sich dabei schon kurz nach der Pause angekündigt. Nach einem Laufduell mit Kasper Dolberg sah Nico Elvedi zunächst Gelb. Schiedsrichter Daniel Siebert korrigierte sein Verdikt nach Videostudium auf Freistoss für Dänemark und direkt Rot – ein zumindest umstrittener Entscheid, auch der Däne hatte schliesslich am Arm Elvedis gerissen. Der Gladbacher, der neu für den zurückgetretenen Fabian Schär in der Dreierabwehr in der Startelf stand, erlebte damit einen Abend zum Vergessen.

Dänemark, das zuvor auf Augenhöhe agiert hatte, nutzte die numerische Überlegenheit aus: Dorgu bezwang Gregor Kobel aus kurzer Distanz in der ersten Aktion nach seiner Einwechslung (82.). Die neue Schweizer Nummer 1 verhinderte zuvor in verschiedenen Aktionen weitere Gegentreffer und profitierte zudem 10 Minuten vorher davon, dass Dänemark-Stürmer Jonas Wind bei seinem vermeintlichen Treffer im Offside gestanden hatte.

Nach weiteren harten Fouls auf beiden Seiten – Schiedsrichter Siebert verteilte in den letzten 10 Minuten insgesamt 7 gelbe Karten – spielte das Heimteam die 9 Schweizer in der Schlussphase aus. Höjbjerg vollendete in der Nachspielzeit per Direktabnahme eiskalt zum 2:0. Es war die erste Niederlage des Teams von Coach Murat Yakin nach 90 Minuten im Jahr 2024. Es war zudem das erste Mal überhaupt seit Beginn der Datenerfassung, dass zwei Schweizer im selben Spiel vom Platz geflogen waren.

Knappe 6 Monate nach dem letzten Rencontre im Vorfeld der EURO (0:0) und 61 Tage nach dem knappen Viertelfinal-Out an der EM gegen England zeigte sich die Nati insbesondere in der Offensive zu schwach. Wirklich gefährlich vor Kasper Schmeichel wurde es nie. Anders als in Deutschland fehlte oftmals der Esprit und die zündende Idee. Explosiv war es im Schweizer Lager nur auf anderer Ebene.

Spanien nur mit Nullnummer

Spanien musste sich im Parallelspiel der «Schweizer Gruppe» gegen Serbien mit einer Punkteteilung begnügen. Der Europameister und Titelverteidiger in der Nations League spielte in Belgrad 0:0. Die Gastgeber spielten vor allem zu Beginn mutig mit und hatten durch Luka Jovic sogar die beste Chance des Spiels. In der zweiten Halbzeit zogen sich die Serben dann weit in die eigene Hälfte zurück und verteidigten so das Unentschieden über die Zeit.

So geht es weiter

Am kommenden Sonntag kündet sich hoher Besuch für die Nati an. Im 2. Spiel der Gruppe 4 empfängt die Schweiz Europameister Spanien. Das Duell in Genf können Sie ab 20:45 Uhr live auf SRF zwei mitverfolgen. Das Vorprogramm beginnt um 20:05 Uhr.