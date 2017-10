Das Presseecho: «Das Ende der Selbsttäuschung»

Am Tag nach dem verpassten Gruppensieg will die Schweizer Presse nichts schönschreiben. Für sie entbehrt das Scheitern nicht einer gewissen Logik. Trotzdem wird nun nicht alles in Frage gestellt. Eine Rundschau.

Bild in Lightbox öffnen. « In die Realität zurückgeholt » So titelt der Tages Anzeiger und spricht von gebeutelten und geschlagenen Schweizern. Die Art und Weise, wie sich die Schweizer in Portugal in die Niederlage schickten, gefällt dem Blatt gar nicht. Deshalb seine Warnung: «In der Barrage wird es nun gegen jede Mannschaft heikel.» « Das Schweizer Nationalteam war eben doch der Juniorpartner. » Dies die ernüchternde Schlussfolgerung der NZZ bei der Ursachenforschung für das 0:2 in Lissabon. Die Gäste liessen gegnerische Spieler zur Entfaltung kommen, die bei weitem nicht Cristiano Ronaldos Einschüchterungspotenzial hätten. Auch diese Zeitung blickt sogleich voraus, verbunden mit dem Tipp: «Jetzt müssen Überstunden geleistet werden!» « Ein bisschen kommt es einem vor wie bei einer Autofahrt auf schneebedeckten Strassen. Eigentlich ist man ziemlich sicher, gut ins Ziel zu kommen. Aber man weiss eben trotzdem nie, ob nicht plötzlich das Heck in der nächsten Kurve ausbricht. » Die Aargauer Zeitung nähert sich in bildlicher Sprache der nächsten Aufgabe und schiebt prompt hinterher: «Jetzt ist die Schonfrist abgelaufen.» « Petkovic wusste genau, wo er anzusetzen hat. Er hat einer Mannschaft mit grosser fussballerischer Stärke eine neue Qualität hinzugefügt: den Teamgeist. » Eine Menge lobende Worte zunächst in der Luzerner Zeitung. Doch das Aber lässt nicht lange auf sich warten: «Etwas konnte der Nationaltrainer offenbar nicht ändern. Wenn ein entscheidendes Spiel ansteht, versagen der Nati die Nerven.» « Chancenlos, hilflos, torlos » Die Basler Zeitung bringt das Scheitern plakativ und fast schon schmerzhaft auf den Punkt. Das Blatt hält sich aber an Petkovics Aussage: «Wir bleiben positiv und werden einander helfen, wir sind alles Menschen.» Deshalb findet die Basler Zeitung: «Grosse Mannschaften richten sich wieder auf.» Was schreibt man eigentlich im Ronaldo-Land? Die Tageszeitung Publico fasst auf seiner Website nochmals die gesamte Qualifikationskampagne knapp, dafür fast schon genüsslich zusammen: « Der Anfang war unglücklich, dafür ist das Ende umso schöner. » Und so sieht es Captain Lichtsteiner Nonostante la sconfitta siamo fiduciosi per i Playoffs. Cara Svizzera non molliamo! Daremo tutto per arrivare alle qualificazioni che la squadra, lo staff, voi tifosi e tutto il paese meritano. Trotz dieser Niederlage sind wir zuversichtlich für die Playoffs. Liebe Schweiz wir bleiben dran und werden Alles geben, um die WM-Quali zu erlangen, die das Team, unser Staff, Ihr Fans und das ganze Land verdient haben. Despite our defeat, we remain positive about playoff chances. Dear Switzerland we keep on fighting to reach our World Cup qualification that all our fans, the team and staff and the entire country deserve. #hoppschwiiz #forzasvizzera #AllezLaSuisse Ein Beitrag geteilt von Stephan Lichtsteiner (@stephanlichtsteiner) am 10. Okt 2017 um 16:08 Uhr Sendebezug: SRF zwei, «sportlive» 10.10.2017 20:10 Uhr

