Legende: Wenig Zeit zur Regeneration Die Sommerpause der Nati-Spieler fällt in diesem Jahr kurz aus. Keystone/Laurent Gillieron

Die erste Tranche der Nations League hat die Schweizer Nationalmannschaft am Sonntagabend abgeschlossen. Dank dem 1:0-Sieg gegen Portugal hat es das Yakin-Team im Herbst in den eigenen Händen, den Klassenerhalt – die Zugehörigkeit zur League A – sicherzustellen.

Die beiden abschliessenden Spiele im September gegen Spanien und Tschechien sind für die Nati gleichbedeutend mit der WM-Hauptprobe. Es ist der letzte Zusammenzug, bevor die Spieler im November ins unmittelbare WM-Vorbereitungscamp einrücken. In diesem Rahmen wird unmittelbar vor der WM noch ein Testspiel ausgetragen. Höchstwahrscheinlich in Katar, derweil Gegner und Datum noch offen sind.

Die kommenden Spiele der Nati:

Samstag, 24. September: Spanien – Schweiz

Dienstag, 27. September: Schweiz – Tschechien (in St. Gallen)

Mitte November: Testspiel im Rahmen des WM-Vorbereitungscamps

Donnerstag, 24. November: WM-Gruppenspiel Schweiz – Kamerun

Montag, 28. November: WM-Gruppenspiel Brasilien – Schweiz

Freitag, 2. Dezember: WM-Gruppenspiel Serbien – Schweiz

Zurück zu ihren Klubs

Nach intensiven Tagen im Kreis der Nationalmannschaft geht es für die Spieler zurück zu ihren Klubs – zumindest schon ziemlich bald. Ein Grossteil der Bundesliga-Klubs etwa hat den Trainingsstart auf Anfang kommender Woche gelegt. Und in der Super League startete beispielsweise der FC Basel bereits diesen Montag in die Vorbereitung.

Gut möglich, dass dem einen oder anderen von seinem Arbeitgeber nach der Nations-League-Belastung noch etwas mehr Zeit zur Erholung eingeräumt wird. Lange die Füsse hochlegen können werden die meisten aber nicht. Durch den WM-Unterbruch im November/Dezember starten die meisten europäischen Ligen etwas früher in die neue Spielzeit als üblich:

Super League: 16. Juli

16. Juli Bundesliga: 5. August

5. August Premier League: 6. August

6. August Ligue 1: 6. August

6. August LaLiga: 12. August

12. August Serie A: 13. August

Mitte November wird der Ball in den europäischen Ligen dann für knapp eineinhalb Monate ruhen. Das WM-Eröffnungsspiel in Katar wird am 21. November angepfiffen.

Die 4 Nations-League-Spiele der Nati im Juni