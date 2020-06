DFB-Direktor Oliver Bierhoff kann sich vorstellen, die im Herbst anstehende Nations League an einem neutralen Ort auszutragen.

Legende: Plädiert dafür, die Nations League in Turnierform zu spielen Oliver Bierhoff. imago images

Deutschlands Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff machte in einem Interview mit dem Kicker den Vorschlag, die im Herbst anstehende Nations League nicht in Hin- und Rückspielen, sondern als Event an einem neutralen Ort auszutragen.

Der DFB steht als Ausrichter für ein Miniturnier der Nations League bereit.

Dem 52-Jährigen schwebt eine Art Miniturnier vor. Bierhoff signalisierte das Interesse des Deutschen Fussball-Bundes (DFB) an der Gastgeberrolle: «Wir haben das Know-how und eine Top-Organisation im DFB, das haben wir schon mehrfach bewiesen. Wenn ein solches Modell der UEFA hilft, würde ich sagen: ‹Ja, wir stehen bereit›.»

Kein Heimvorteil ohne Zuschauer

Bierhoff geht davon aus, dass im Herbst leider noch nicht mit Zuschauern gespielt werden kann. Somit falle der Heimvorteil weg. Da sei bei den Nationalverbänden die Bereitschaft vielleicht grösser, an einem neutralen Ort zu spielen. Man würde unnötige Reisen verhindern und könnte die Spieler besser kontrollieren, glaubt Bierhoff.

Deutschland ist neben der Ukraine und Spanien Gruppengegner der Schweiz in der Liga A der Nations League.