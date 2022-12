Die WM 2022 in Katar ist für die Schweiz Geschichte. So geht es nun für das Team von Murat Yakin weiter.

Nati zurück in der Schweiz – so geht es weiter

Legende: Die WM-Aufarbeitung wartet Trainer Murat Yakin (links) und Nati-Direktor Pierluigi Tami. Keystone/GIAN EHRENZELLER

Mit der enttäuschenden 1:6-Klatsche im Achtelfinal gegen Portugal ist die WM-Endrunden-Kampagne der Schweiz zu Ende gegangen. Am Donnerstag flog die SFV-Delegation von Doha aus zurück in die Heimat. Kurz nach 15 Uhr landete der Flieger in Zürich.

Für den Staff wird es nun darum gehen, die Endrunde aufzuarbeiten und die richtigen Schlüsse zu ziehen, um sich dereinst den Traum von einem WM-Viertelfinal erfüllen zu können.

Weiter geht es in der EM-Qualifikation

Die Spieler ihrerseits kehren zu ihren Klubs zurück oder verreisen in die Weihnachtsferien. In Sachen Nationalmannschaft steht nun eine gut dreimonatige Pause an. Der nächste Zusammenzug findet Ende März statt. Dann startet die Schweiz in die EM-Qualifikation für die Endrunde 2024 in Deutschland. Erst steht am 25. März das Auswärtsspiel in Belarus an, ehe am 28. März der Heimauftritt gegen Israel erfolgt.

Insgesamt warten 10 Pflichtspiele im kommenden Jahr auf die Schweiz, alle im Rahmen der Qualifikation für die EURO 2024. Nebst den Terminen im März finden auch Spielrunden im Juni, September, Oktober und November statt. Mit dem Spiel in Rumänien am 21. November 2023 geht für die Schweiz die EM-Quali zu Ende.