Das mit Spannung erwartete erste Aufgebot von Coach Vladimir Petkovic nach der WM umfasst 24 Akteure. Erstmals für die A-Nati berücksichtigt wurde YB-Spieler Kevin Mbabu. Auch FCB-Stürmer Albian Ajeti ist ein Neuling. Seit Juni erstmals wieder dabei ist Mbabus Klubkollege Djibril Sow. Der Mittelfeldspieler hat noch kein A-Länderspiel bestritten.

Drmic und Dzemaili nicht im Aufgebot

Nicht mehr zum Kreis der Nationalmannschaft gehören Valon Behrami und Gelson Fernandes. Beide gaben nach der WM ihren Rücktritt. Derjenige von Behrami war von Misstönen begleitet.

Josip Drmic und Blerim Dzemaili fehlen ebenfalls im Aufgebot. Zudem verzichtet Petkovic auf Michael Lang (verletzt) und Nico Elvedi (rekonvaleszent). Mit an Bord ist hingegen Captain Stephan Lichtsteiner. Über seine Zukunft im Nationalteam war in den letzten Wochen spekuliert worden.

Die Schweiz trifft am 8. September zum Auftakt in der Nations League in St. Gallen auf Island. Am 11. September folgt das Testspiel gegen WM-Halbfinalist England in Leicester.

Aufgebot Schweiz:

Tor: Bürki, Mvogo, Sommer.

Verteidigung: Akanji, Djourou, Klose, Lichtsteiner, Mbabu, Moubandje, Rodriguez, Schär, Widmer,

Angriff: Ajeti, Embolo, Edimilson Fernandes, Freuler, Gavranovic, Mehmedi, Seferovic, Shaqiri, Sow, Xhaka, Zakaria, Zuber.