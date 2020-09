Schweizer U21-Nati dreht Spiel spät und in Unterzahl

Die Schweizer U21-Nati kommt gegen die Slowakei in der Qualifikation für die EM zu einem 2:1-Sieg.

Die beiden Schweizer Tore fallen erst in den Schlussminuten und werden in Unterzahl erzielt.

Damit fährt das Team von Mauro Lustrinelli den 6. Sieg im 6. Spiel ein.

In der 87. Minute war es endlich soweit: Das phasenweise Anrennen der Schweizer wurde mit einem Tor belohnt. Der eingewechselte Dan Ndoye wurde im Strafraum gefoult, Andi Zeqiri verwandelte den (umstrittenen) Penalty frech in die Mitte zum 1:1.

Das Wechselbad der Gefühle ging weiter: Wenig später vertändelte der Lausanne-Spieler einen Hochkaräter zum Sieg, ehe Ndoye in der 92. Minute den Ball doch noch zum Sieg über die Linie drücken konnte.

Wer sie vorne nicht macht ...

In einer animierten Partie waren zuvor beiderseits hochkarätige Chancen vergeben worden. In der 63. Minute konnten die Schweizer nach einem Fehler im Aufbauspiel der Slowaken zu viert auf 2 Verteidiger laufen, Bastien Toma vergab aber aus bester Position.

Im direkten Gegenzug wurde das Team von Mauro Lustrinelli bestraft: David Strelec traf nach einer Hereingabe per Kopf zum 1:0. In dieser Phase wurde es nicht einfacher für die jungen Schweizer: Der eben erst eingewechselte Nedim Bajrami traf einen Slowaken mit dem gestreckten Bein im Kopfbereich – und sah direkt Rot.

Trotz Unterzahl powerten die Schweizer weiter und wurden am Ende mit den nächsten 3 Punkten belohnt. Für die U21 ist es in der Gruppe 2 der 6. Sieg im 6. Spiel – damit liegt das Team an der Spitze, 3 Punkte vor dem grössten Konkurrenten Frankreich.

U21-EM 2021 – der Modus Die neun Gruppensieger und die fünf besten Zweitplatzierten bestreiten zusammen mit den beiden Gastgebern Ungarn und Slowenien die Gruppenphase, die vom 24. bis 31. März 2021 in vier Vierergruppen in den beiden Ländern ausgetragen wird. Die Gruppenersten und -zweiten qualifizieren sich für die Endrunde, die vom 31. Mai bis 6. Juni als einfaches K.o.-Turnier der letzten acht Mannschaften ausgetragen wird.