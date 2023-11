Endspurt in der EM-Quali

Legende: Belastungssteuerung als Zauberwort? Murat Yakin ist in diesen Tagen gefordert. Keystone/Jean-Christophe Bott

Knapp ein Monat ist seit dem enttäuschenden 3:3 der Nati gegen Belarus verstrichen. Die negativen Schlagzeilen nach dem Remis gegen den krassen Aussenseiter in St. Gallen könnten aber schon sehr bald wieder positiven weichen, sofern die Schweiz am Mittwoch die Pflicht erfüllt. Mit einem Sieg gegen Israel wäre die Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland geschafft.

05:25 Video Archiv: Nati verhindert Blamage gegen Belarus in extremis Aus Sport-Clip vom 15.10.2023. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 25 Sekunden.

Ein Erfolgserlebnis im ungarischen Felcsut, wo das Spiel aufgrund des Krieges im Nahen Osten ausgetragen wird, würde den Druck vorzeitig vom Kessel nehmen, was angesichts dreier Spiele innert sieben Tagen von grossem Vorteil wäre.

Ein Blick auf die Agenda weist den Quali-Endspurt auch als Mammutprogramm aus. Nach der Besammlung am Montag in Basel und einem anschliessenden Training auf dem FCB-Campus geht es Schlag auf Schlag weiter:

Dienstag: Flug nach Budapest

Flug nach Budapest Mittwoch: Spiel gegen Israel in Felcsut (HUN)

Spiel gegen Israel in Felcsut (HUN) Donnerstag: Rückflug nach Basel

Rückflug nach Basel Freitag: Vorbereitung auf Spiel gegen Kosovo

Vorbereitung auf Spiel gegen Kosovo Samstag: Spiel gegen Kosovo im ausverkauften St. Jakob-Park

Spiel gegen Kosovo im ausverkauften St. Jakob-Park Sonntag: Flug nach Bukarest

Flug nach Bukarest Montag: Vorbereitung auf Spiel gegen Rumänien

Vorbereitung auf Spiel gegen Rumänien Dienstag: Spiel gegen Rumänien in Bukarest

Spiel gegen Rumänien in Bukarest Mittwoch: Rückflug

Zeit, das Belarus-Spiel aufzuarbeiten und an taktischen Dingen zu feilen, bleibt Trainer Murat Yakin also fast keine. Für Führungsspieler wie Yann Sommer, Granit Xhaka, Remo Freuler oder Manuel Akanji, die am Sonntag(abend) mit ihren Klubs noch im Einsatz gestanden haben, wird der Zusammenzug auch zu einer Belastungsprobe.

Eine aber, die bei Bestehen die sechste Teilnahme der Schweiz an einer grossen Endrunde sichern würde.