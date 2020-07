Für die ersten beiden Spiele der Schweiz in der Nations League im September sind die Austragungsorte bekannt.

Nati in Basel gegen Deutschland

Legende: Steht ab September wieder im Einsatz Die Mannschaft von Vladimir Petkovic. Keystone

Am 3. September erfolgt für die Nati der Startschuss in die Uefa Nations League. Zum Auftakt misst sich das Team von Trainer Vladimir Petkovic mit der Ukraine. Die Partie findet im Stadion in Lwiw statt.

Nur 3 Tage später steht für die Schweizer das Highlight gegen Deutschland an. Das Duell mit dem nördlichen Nachbarn geht im Basler St. Jakob-Park über die Bühne.

In welchen Städten die darauffolgenden Partien im Oktober in Spanien (10.10.) und in Deutschland (13.10.) ausgetragen werden, steht noch nicht fest.