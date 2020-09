Legende: Zuletzt fehlten die Siege Ein enttäuschter Nati-Captain Granit Xhaka. Freshfocus

Das Team von Trainer Vladimir Petkovic kassierte im September in seinen ersten Länderspielen in diesem Jahr eine 1:2-Niederlage in der Ukraine und trennte sich in Basel von Deutschland 1:1 unentschieden.

Topf 1 der WM-Quali in Gefahr

Die Schweiz wurde im Ranking von Italien, den Niederlanden und Deutschland überholt. Das ist deshalb wichtig, weil für die Auslosung der WM-Qualifikation im kommenden Winter die besten 10 europäischen Teams in den Topf 1 kommen. Die Schweiz ist nun die Nummer 10 Europas.

An der Spitze gab es keine Veränderungen. Es führt weiterhin Belgien vor Weltmeister Frankreich und dem Copa-America-Sieger Brasilien.