2025 gibt Dominic Blanc sein Amt als Präsident des Schweizerischen Fussballverbands (SFV) ab. Wenn in den letzten Monaten über mögliche Nachfolger an der SFV-Spitze diskutiert wurde, fiel immer wieder der Name Bernhard Heusler.

Heusler, der während der erfolgreichsten Zeit des FC Basel an der Spitze des Klubs stand, arbeitete unter anderem nach der WM 2018 mit seiner Firma die Doppeladler-Affäre rund um die Schweizer Nationalmannschaft auf. Schon damals wurde er für ein Mandat im SFV ins Spiel gebracht. Der 59-Jährige erachtete ein Engagement damals jedoch als «nicht glaubwürdig».

Ich kann mir sehr viel vorstellen.

Heusler war am Montagabend auf SRF 1 in der Wirtschafts-Sendung «Eco Talk» zu Gast. Dabei wurde er von Moderator Reto Lipp auch zu einer möglichen Nachfolge auf Blanc an der SFV-Spitze befragt. «Falls ich ernsthaft in Betracht gezogen werde, dann ist das für mich primär ein Zeichen der Wertschätzung. Das berührt mich sehr», sagte Heusler. Letztlich sei es ein Entscheid, den er in Ruhe und unter Berücksichtigung aller Umstände, wie seiner Lebenssituation, fällen müsse.

«Und», so Heusler weiter, «es ist ein Amt, welches man nicht zugewiesen bekommt. Man wird gewählt. Und davon sind wir noch weit, weit weg.» Auf das Nachhaken von Lipp, ob er sich das Amt des SFV-Präsidenten aber grundsätzlich vorstellen könne, antwortete Heusler: «Ich kann mir sehr viel vorstellen.»