Legende: Murat Yakin und seine Schützlinge Nun ist klar, wie die exakte Vorbereitung auf die EURO aussehen wird. Keystone/Peter Klaunzer

Nach dem Trainingscamp Ende März mit Testpartien je auswärts gegen Dänemark (23.3.) und Irland (26.3.) wird beim nächsten Zusammenzug schon die unmittelbare Vorbereitung auf die EURO eingeläutet. Inzwischen steht fest, gegen welche Gegner sich das Team von Murat Yakin den letzten Schliff verpassen wird.

Für Dienstag, 4. Juni, 20:15 Uhr, wurde in der Swissporarena in Luzern ein Spiel gegen Estland angesetzt. Es wird dies das 5. Treffen in der Verbandsgeschichte mit der Nummer 122 des Fifa-Rankings sein, die in den Playoffs noch im Rennen um eine Teilnahme in Deutschland ist. Als Trainer der Esten amtet der Schweizer Thomas Häberli.

Legende: Ein bekanntes Gesicht im Schweizer Fussball an der Seitenlinie Thomas Häberli (49) leitet seit 3 Jahren die Geschicke der estnischen Nationalmannschaft. imago images/JESPER ZERMAN

Der Heimauftritt am Samstag, 8. Juni, 18:00 Uhr, in St. Gallen, gegen Österreich markiert die EM-Hauptprobe. Erstmals seit 2015 misst man sich wieder mit dem Endrunden-Teilnehmer, der der Gruppe D angehört. Ein Nachbarschafts-Duell erwartet die SFV-Auswahl nach den EM-Vorrundenmatches gegen Ungarn (15.6.) und Schottland (19.6.) dann auch am 23. Juni gegen Deutschland.

01:14 Video Archiv: Hier logiert die Nati während der EM Aus Sport-Clip vom 06.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 14 Sekunden.