Wie haben sich die Schweizer EM-Gegner bisher in diesem Jahr geschlagen? Wir nehmen die Teams unter die Lupe.

Legende: Noch auf der Suche nach dem richtigen Spielstil Die «Squadra Azzurra». imago images

2 Mal Vincenzo Grifo sowie je 1 Treffer von Federico Bernadeschi und Riccardo Orsolini: Italien schlug Estland in einem Testspiel am Mittwoch mit einer kompletten B-Elf souverän mit 4:0. Für die «Squadra Azzurra» war es der 3. Sieg im 6. Spiel in diesem Jahr.

Arrivederci Catenaccio

Das insgesamt eher junge Team zeigte in allen bisherigen Spielen gute Ansätze von frischem Offensiv-Fussball – die Catenaccio-Zeiten scheinen endgültig vorbei. Doch die Italiener befinden sich noch immer in einer Umbruchphase, weshalb das neue Spielsystem noch nicht immer funktioniert.

Mit einem mageren 1:1 gegen Bosnien-Herzegowina Anfang September in die Nations League gestartet, setzte das Team von Roberto Mancini vor allem beim 1:0-Auswärtssieg gegen die Niederlande ein Ausrufezeichen. In den 3 restlichen Partien setzte es jeweils Remis ab – macht in der Endabrechnung Platz 2 in der 1. Gruppe der Liga A hinter Polen.

Sieglose, aber torfreudige Türken

Vom 2. Platz in der Nations League (Gruppe 3, Liga B) ist die Türkei weit entfernt. 4 Punkte fehlen auf die zweitplatzierten Ungarn, gegen die das erste Länderspiel in diesem Jahr Anfang September 0:1 verloren ging. Seither haben die Türken 5 Unentschieden (inklusive Testspiele) verbucht und dabei 9 Tore erzielt.

Da aber auch 9 Gegentore fielen, ist die Schwäche der türkischen Nationalmannschaft vor allem in der Defensive auszumachen. Eigentlich erstaunlich bei Namen wie Caglar Söyüncü (Leicester), Merih Demiral (Juventus) und Ozan Kabak (Schalke). Kommt dazu, dass sich das Team von Senol Günes mit insgesamt 11 gelben und einer roten Karte oft selbst das Leben erschwert.

Kroatien-Captain spielt trotz Corona Legende: Kroatien-Captain Vida im Spiel gegen die Türkei. Imagao-Images Der kroatische Nationalspieler Domagoj Vida hat unwissentlich mit einem positiven Corona-Befund gespielt. Der positive Befund des Captains wurde gemäss dem kroatischen Verband während des Länderspiels gegen die Türkei (3:3) in Istanbul am Mittwochabend bekannt. Das Ergebnis des 31-Jährigen sei in der Halbzeitpause eingetroffen. Vida war zu dem Zeitpunkt bereits für eine Auswechslung vorgesehen und wurde sofort isoliert.

Walisisches Bollwerk

Ein 0:3 in einem Freundschaftsspiel im Wembley gegen England: Das war die einzige Niederlage, die Wales in diesem Länderspieljahr einstecken musste. Ansonsten resultierten in 4 Nations-League-Partien 3 Siege und 1 Unentschieden. Dabei kassierten «The Dragons» kein einziges Gegentor, erzielten allerdings auch nur deren 3.

Legende: Defensiv eine Macht Wales mit Innenverteidiger Chris Mepham (links). Keystone

Der Lohn für die defensive Sicherheit ist der erste Platz der Nations League (Gruppe 4, Liga B). Sollte die Offensive rund um Gareth Bale noch eine Schippe drauflegen, sind die Waliser definitiv ein ernst zunehmender Gegner. Dies will das Team von Trainer Ryan Giggs am Donnerstag im Freundschaftsspiel gegen die USA unter Beweis stellen.