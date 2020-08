Legende: Von England nach Schottland Albian Ajeti geht zu Celtic Glasgow. imago images

Nach nur einer Saison und drei Jahre vor Vertragsende verlässt Albian Ajeti West Ham wieder. Den Nati-Stürmer, der in seinem 1. Jahr in London nur zu 9 Einsätzen in der Premier League gekommen war (kein Tor), zieht es nordwärts. Der 23-Jährige schliesst sich Celtic Glasgow an.

Ajeti erhält beim schottischen Meister der letzten 9 Jahre einen Vierjahresvertrag bis 2024. Gemäss Quellen aus dem Klubumfeld soll Celtic den «Hammers» eine Ablösesumme von 5 Millionen Pfund zahlen.

Torschützenkönig 2017/18

Vor seinem Wechsel nach England hatte Ajeti für Basel, Augsburg und den FC St. Gallen gespielt. Der Super-League-Torschützenkönig der Saison 2017/18 ist zudem 10 Mal für die Schweizer A-Nati aufgelaufen und hat dabei einen Treffer erzielt.