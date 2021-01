Daniel Koch heuert bei der Uefa an

Der ehemalige Leiter der Abteilung für übertragbare Krankheiten beim Schweizer Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat ein neues Engagement beim europäischen Fussballverband angenommen. Koch wird im Hinblick auf die EM 2021, die im Sommer in 12 verschiedenen Städten durchgeführt werden soll, als medizinischer Berater in allen Angelegenheiten rund um die Corona-Pandemie wirken. Die Expertise Kochs sei «von unschätzbarem Wert, wenn es darum geht, der Uefa, den Ausrichterverbänden und den Austragungsstädten zu helfen, einen Weg zur Maximierung der Zuschauerzahlen bei der Euro 2020 zu finden», sagte Verbandspräsident Aleksander Ceferin.

EM-Quali-Gegner der U21 bekannt

Die Schweizer U21-Nationalmannschaft bekommt es in der Qualifikation zur EM-Endrunde 2023 mit den Niederlanden zu tun, die wie die Schweiz an der Endrunde 2021 im kommenden März teilnehmen. Weitere Gegner in der Sechsergruppe sind Bulgarien, Wales, Moldawien und Gibraltar. Die neun Gruppensieger und der beste Gruppenzweite qualifizieren sich direkt für die Endrunde, die weiteren acht Gruppenzweiten bestreiten die Barrage. Die EM-Endrunde 2023 mit 16 Teams findet in Georgien und Rumänien statt.