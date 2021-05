Legende: Kommen auch in Basel zum Zug Die Spieler der Schweizer Nationalmannschaft. Keystone

Nati-Heimspiele nehmen Form an

Der Schweizerische Fussballverband hat die Spielorte der bereits terminierten Heimspiele des Schweizer Nationalteams bekanntgegeben. Die Mannschaft von Trainer Vladimir Petkovic kommt in Basel, Genf und Luzern zum Einsatz. Das Test-Länderspiel gegen Griechenland vom Mittwoch, 1. September, und die Partie gegen Italien in der WM-Qualifikation vom Sonntag, 5. September, finden aus logistischen Gründen im St. Jakob-Park in Basel statt. Die beiden anderen Heimspiele der WM-Qualifikation gegen Nordirland (Samstag, 9. Oktober) und Bulgarien (Montag, 15. November) werden in Genf respektive Luzern gespielt.