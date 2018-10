Dem früheren GC-Coach werden die schlechten Resultate zum Verhängnis. Und: Die Schweizer Nati bleibt in den Top 8.

Skibbe in Griechenland entlassen

Ex-GC-Coach Michael Skibbe ist als Trainer der griechischen Nationalmannschaft entlassen worden. Der 53-Jährige coachte die Hellenen seit 2015, verpasste aber die Qualifikation für die WM 2018 in Russland. Nachfolger des Deutschen wird der 65-jährige Angelos Anastasiadis.

Die Schweiz hat im Fifa-Ranking ihren 8. Platz verteidigt. Neuer alleiniger Spitzenreiter ist Belgien. Die «roten Teufel» gastieren am 18. November im Rahmen der Nations League in der Schweiz. Der bisher im Ranking gleichauf liegende Weltmeister Frankreich ist neu 2., liegt allerdings nur einen einzigen Punkt zurück. Ansonsten tauschten in den Top 10 einzig England (neu Platz 5) und Uruguay (neu Platz 6) die Positionen.