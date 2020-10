Es geht Schlag auf Schlag für die Schweizer Nationalmannschaft. Innert 7 Tagen stehen 3 Länderspiele auf dem Programm. Am 7. Oktober lädt die Nati zum Freundschaftsduell gegen Kroatien, am 10. und 13. Oktober finden die Nations-League-Partien gegen Spanien und Deutschland statt.

Nächsten Monat das gleiche Bild: Dann testet die Mannschaft von Vladimir Petkovic zuerst gegen Belgien (11. November), bevor die Nations-League-Spieltage 5 und 6 gegen Spanien (14. November) und die Ukraine (17. November) über die Bühne gehen.

«Nicht wirklich nötig»

Für Mittelfeld-Akteur Remo Freuler ein Unding, wie er an einer Medienkonferenz am Rande des Nati-Trainingslagers erzählte: «Ich bin damit gar nicht einverstanden, dass wir so viele Spiele in so kurzer Zeit haben.»

Legende: Blickt einem harten Herbst entgegen Remo Freuler. Keystone

Besonders die Test-Begegnungen stossen dem Leistungsträger von Atalanta Bergamo, derzeit Leader der Serie A, sauer auf. «In dieser Zeit wäre das wirklich nicht nötig gewesen, noch ein Freundschaftsspiel anzusetzen, wenn man schon die Nations League hat.»

Vor allem Akteure, die daneben noch auf europäischer Ebene vertreten sind, wie Freuler bei Atalanta, werden damit aufs Äusserste forciert: «Nur schon das ganze Reisen für alle Mannschaften, die rund um die Welt jetten müssen» könnte zur Belastung werden.