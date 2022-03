Murat Yakin hat am Freitagmorgen sein Aufgebot für die Testspiele gegen England und den Kosovo bekanntgegeben.

Die nächsten Ernstkämpfe stehen für die Schweizer Nati erst in der ersten Juni-Hälfte mit den Nations-League-Partien gegen Tschechien, Portugal (2x) und Spanien an. Zwei Testspiele stehen indes unmittelbar bevor: Am 26. März testet die Nationalelf im Wembley gegen England, drei Tage später ist im Letzigrund der Kosovo der Gegner.

Für diese beiden Tests hat Nati-Coach Murat Yakin am Freitagmorgen in Zürich sein Aufgebot bekanntgegeben. Dieses umfasst total 25 Spieler und blieb ohne Überraschungen. Wieder dabei ist Captain Granit Xhaka (Arsenal), der im November bei der erfolgreichen WM-Quali verletzt gefehlt hatte.

Im Vergleich zum letzten Aufgebot sind auch Goalie Gregor Kobel (BVB), Jordan Lotomba (Nizza) sowie Breel Embolo (Gladbach) wieder dabei. Verletzungsbedingt nicht selektioniert wurden Christian Fassnacht (YB), Bryan Okoh (Salzburg), Haris Seferovic (Benfica) und Denis Zakaria (Juventus).

Das aktuelle Nati-Aufgebot Box aufklappen Box zuklappen Tor: Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Jonas Omlin (Montpellier), Philipp Köhn (Salzburg). – Verteidigung: Manuel Akanji (Borussia Dortmund), Eray Cömert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Jordan Lotomba (Nice), Kevin Mbabu (Wolfsburg), Ricardo Rodriguez (Torino), Fabian Schär (Newcastle United), Silvan Widmer (Mainz). – Mittelfeld/Sturm: Michel Aebischer (Bologna), Breel Embolo (Borussia Mönchengladbach), Fabian Frei (Basel), Remo Freuler (Atalanta Bergamo), Mario Gavranovic (Kayserispor/TUR), Noah Okafor (Salzburg), Xherdan Shaqiri (Chicago Fire), Djibril Sow (Eintracht Frankfurt), Renato Steffen (Wolfsburg), Ruben Vargas (Augsburg), Granit Xhaka (Arsenal), Andi Zeqiri (Augsburg), Steven Zuber (AEK Athen).

Von Montag bis Freitag hält die Nati ein Kurz-Trainingslager in Marbella ab, ehe sie direkt nach London fliegt, wo am Samstag der Test gegen die «Three Lions» ansteht. Unter Yakin ist die Schweizer Nationalmannschaft noch ungeschlagen. Seit der 47-Jährige die Landesauswahl im August 2021 übernommen hatte, fuhr die Schweiz in 7 Spielen 4 Siege ein und spielte 3 Mal unentschieden. 6 dieser 7 Partien waren Ernstkämpfe.