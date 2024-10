Der Monaco-Mittelfeldspieler und der Montpellier-Verteidiger fallen in der Nations League verletzt aus.

Legende: Fehlt der Nati vorübergehend Denis Zakaria. Imago/Panoramic

Nati-Trainer Murat Yakin muss in den nächsten beiden Partien der Nations League ohne zwei Frankreich-Legionäre auskommen. Sowohl Mittelfeldspieler Denis Zakaria von der AS Monaco als auch Verteidiger Becir Omeragic von Montpellier zogen sich in der französischen Meisterschaft Knieprellungen zu. Yakin nominierte Aussenverteidiger Eray Cömert (Valladolid) nach, wie der Schweizerische Fussball Verband mitteilte.

Das aktuelle Kader umfasst somit 23 Akteure. Die Schweiz trifft in der höchsten Liga der Nations League am Samstag, 12. Oktober, auswärts auf Serbien. Drei Tage später empfängt die Nati in St. Gallen Dänemark. SRF überträgt beide Partien live.