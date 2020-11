Es war eine überzeugende und souveräne EM-Qualifikation, welche die Schweizer U21-Nationalmannschaft bislang abgeliefert hat. In 9 Spielen feierte das Team von Mauro Lustrinelli 9 Siege. Der Lohn: Die frühzeitige Qualifikation für die EM-Endrunde in Ungarn und Slowenien.

Legende: Wahrt sie ihre Ungschlagenheit? Die Schweiz möchte auch gegen Frankreich punkten. Freshfocus

Am Montagabend geht im französischen Caen das letzte Quali-Spiel über die Bühne. Die Schweiz spielt gegen Frankreich, das 3 Punkte weniger auf dem Konto hat, um den Gruppensieg. Das Hinspiel konnte die Nati mit 3:1 für sich entscheiden.

Programmhinweis Verfolgen Sie das abschliessende EM-Qualifikationsspiel zwischen Frankreich und der Schweiz ab 20:40 Uhr live auf SRF zwei oder in der Sport App.

Ungewöhnlicher EM-Modus

Die Auslosung der EM-Gruppen findet am 10. Dezember in Nyon statt. Die 16 qualifizierten Teams werden in 4 Gruppen aufgeteilt. Speziell ist der Endrunden-Modus: Die Gruppenphase findet vom 24. bis 31. März statt, die K.o.-Spiele steigen hingegen erst zwischen dem 31. Mai und dem 6. Juni. Der Final findet in Ljubljana statt.