Das turbulente Fussball-Jahr 2018 hat aus Schweizer Sicht das perfekte Ende genommen. Der 5:2-Sieg gegen Belgien war der ersehnte Exploit, der von der Nati in den letzten Jahren so oft gefordert worden war. Natürlich besiegte man in der WM-Quali Europameister Portugal 2:0. Doch die Weltnummer 1 zu schlagen, den WM-Dritten Belgien, ist höher einzustufen. Letztmals war dies unter Ottmar Hitzfeld an der WM 2010 gegen Spanien gelungen.

Die Führungsspieler der Nati schätzten den Erfolg entsprechend hoch ein:

Captain Granit Xhaka: «Darauf haben wir lange gewartet. 2018 so aufzuhören, ist natürlich sehr geil.»

«Darauf haben wir lange gewartet. 2018 so aufzuhören, ist natürlich sehr geil.» Xherdan Shaqiri: «Dass wir mit 5:2 gewinnen würden, hätte sicher niemand gedacht. Ich bin stolz auf das Team. Dass man so eine Partie dreht, geschieht nicht alle Tage.»

Auch SRF-Experte Benjamin Huggel war voll des Lobes: «Da muss man den Hut ziehen.» Huggel strich besonders den Mut von Coach Vladimir Petkovic bezüglich Personalfragen nach der WM heraus. Und auch die höhere System-Flexibilität bewertet er positiv.

Es dürfte nun etwas Ruhe einkehren um die Nationalmannschaft. Das weiss auch Petkovic. Er geht als grosser Sieger des Gala-Abends in Luzern hervor. «Es ist eine gute Ausgangslage für die weitere Arbeit mit einer jungen Mannschaft», bilanzierte der 55-Jährige im SRF-Studio. Die Verjüngung des Teams scheint geglückt. Mit Kevin Mbabu, Nico Elvedi und Edimilson Fernandes überzeugten am Sonntagabend gerade die neu integrierten Akteure.

Nati-Fans dürfen sich auf Dezember freuen

Die Vorfreude bei den Nati-Fans auf den Dezember dürfte jedenfalls gross sein. Am 2. Dezember steht die Auslosung zur EM-Qualifikation an. Einen Tag später erfährt die Schweiz, auf wen sie im Juni 2019 im Halbfinal der Final Four in der Nations League trifft. «Vielleicht kann man das Ding sogar gewinnen», sagte Experte Huggel euphorisch.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 18.11.2018, 20:10 Uhr