Dominique Blanc ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 70-jährige SFV-Präsident befindet sich in häuslicher Quarantäne.

Den Bescheid des positiven Coronavirus-Tests bekam Dominique Blanc am Sonntagmorgen. Zuvor hatte der Zentralpräsident des Schweizerischen Fussballverbandes (SFV) Halsschmerzen und einen leichten Husten verspürt.

SFV-Hauptsitz geschlossen

Blanc befindet sich zurzeit in häuslicher Quarantäne, gemäss einer SFV-Medienmitteilung gehe es dem 70-Jährigen den Umständen entsprechend gut. «Ich fühle mich zurzeit einigermassen wohl. Ich spüre einzig leichte Grippesymptome», lässt sich Blanc zitieren.

Ausserordentliche SFL-Generalversammlung verschoben Die für am Montag angesetzte ausserordentliche Generalversammlung der Swiss Football League (SFL) wird auf ein noch nicht festgelegtes Datum verschoben. Grund sind die einschneidenden Massnahmen zur Bekämpfung der Corona-Krise sowie die Meldung, dass SFV-Präsident Dominique Blanc sich mit Sars-CoV-2 infiziert hat.

Der Sitz des Schweizerischen Fussballverbands, das Haus des Schweizer Fussballs in Muri BE, ist seit dem Sonntagmorgen und bis auf Weiteres geschlossen. Der Verband kehrt nun intern die weiteren notwendigen Massnahmen vor. Das Personal, das mit Blanc zuletzt in persönlichem Kontakt war, ist informiert, und wird auf Anweisung der medizinischen Abteilung des Verbandes die nötigen Schritte einleiten.