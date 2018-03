Beim 2:0-Sieg über die USA 1978 stand Heinz Hermann das erste Mal für die Schweizer Nationalmannschaft auf dem Platz. Damals ahnte noch niemand, dass er 40 Jahre später einen Rekord halten wird. Denn mit 118 Länderspielen hat der heute 60-Jährige so viele Spiele für die Schweizer Nationalmannschaft absolviert wie kein anderer.

Sein letztes Spiel für die Nati bestritt Hermann 1991 beim 0:1 gegen Rumänien. Radioreporter Peter Schnyder erinnert sich noch genau daran: «Es war eine bittere Niederlage, denn die Schweiz qualifizierte sich deswegen nicht für die EM. Es wäre das erste grosse Turnier seit 25 Jahren gewesen.» Obwohl Hermann Rekordspieler ist, hat er also nie ein grosses Turnier bestritten.

Lichtsteiner ist nahe dran

Dass er seinen Rekord noch lange behalten wird, glaubt Heinz Hermann nicht: «Ich bin mir sicher, dass der Rekord bald geknackt wird.» Ein Kandidat dafür ist Stephan Lichtsteiner. Der Luzerner könnte mit aktuell 98 Länderspielen Hermann einholen.

Dafür müsste er in den nächsten 2 Jahren jedes Nati-Spiel bestreiten und hoffen, dass die Schweiz in Russland über die Gruppenphase hinauskommt. «Ich schaue nach der WM, ob ich weitermache oder nicht. Zuerst will ich ein gutes Turnier spielen», so der 34-Jährige.

Nach seiner Nati-Karriere war Hermann als Trainer und Sportchef engagiert. Und was macht der 60-Jährige heute? «Im Moment pendle ich zwischen der Schweiz und Spanien hin und her», so der Rekordhalter. Auf Ibiza betreibt er mit seiner Frau eine Ferienanlage. «Mein Leben ist ziemlich ausgefüllt.»

Die Rekordspieler der Schweizer Nationalmannschaft Heinz Hermann

118 Länderspiele

15 Tore

Alain Geiger

112 Länderspiele

5 Tore

Stéphane Chapuisat

103 Länderspiele

21 Tore

Stephan Lichtsteiner

98 Länderspiele

8 Tore



Sendebezug: Radio SRF 1, Morgengespräch, 28.03.2018, 06:20 Uhr