Gegen keine Nation hat Italien in seiner reichhaltigen Länderspiel-Geschichte häufiger gespielt als gegen die Schweiz. An der EM steht am Mittwoch in Rom das 59. Duell auf dem Programm.

Meistens ging es gut aus für die «Squadra Azzurra»: 28 Siegen stehen 22 Unentschieden und nur 8 Niederlagen gegenüber. Die letzte datiert vom 1. Mai 1993, als die Schweiz im alten Wankdorf das Team von Arrigo Sacchi mit 1:0 besiegte, das an der darauffolgenden WM 1994 bis in den Final vorstossen sollte.

Hottigers Treffer euphorisiert Hüppi

Marc Hottigers Tor in der 55. Minute (Dino Baggio hatte vor der Pause die rote Karte gesehen) liess nicht nur den damaligen SRF-Kommentator Matthias Hüppi ausflippen. Auch die 32'000 Zuschauer in Bern feierten die Nati während und nach der Partie ausgiebig. Mit dem Sieg machte die von Roy Hodgson gecoachte Schweizer Mannschaft einen grossen Schritt Richtung WM-Qualifikation.

Auf der Suche nach weiteren Schweizer Siegen in Ernstkämpfen muss man in den Geschichtsbüchern weit zurückblättern. An der WM 1954 im eigenen Land gab es sogar zwei Vollerfolge gegen die südlichen Nachbarn.

Nach dem 2:1 in der Gruppenphase wurde wegen Punktgleichheit mit Italien ein Entscheidungsspiel um den Viertelfinal-Einzug nötig. Die Schweiz igelte sich hinten ein, gewann auch dank 2 Kontertoren von Seppe Hügi letztlich deutlich mit 4:1 und schaffte gegen den zweifachen Weltmeister die grosse Überraschung.

Von Elsener bis Inler

Ein Ausrufezeichen setzte die Schweiz auch 1982. In einem Freundschaftsspiel gegen den frischgebackenen Weltmeister von Spanien mit Spielern wie Dino Zoff, Marco Tardelli, Alessandro Altobelli oder Paolo Rossi erzielte Ruedi Elsener das einzige Tor zum 1:0-Prestige-Erfolg.

Die jüngsten drei Direktduelle gegen Italien gingen unentschieden aus. Wobei das letzte auch schon 11 Jahre her ist: Gökhan Inler war in der Vorbereitung auf die WM 2010 der Torschütze für die Schweiz beim 1:1 in Genf.