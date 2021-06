Vom Vielgescholtenen zum Traumtorschützen: Xherdan Shaqiri widerlegte seine Kritiker im Türkei-Spiel auf seine Weise. Nicht zum ersten Mal packte er in einem entscheidenden Spiel an einer EM- oder WM-Endrunde einen Treffer der Marke «Sonderklasse» aus. Ein Rückblick:

WM 2014: Der Hammer gegen Honduras

Die Schweiz brauchte – ähnlich wie jetzt an der EM – nach einer deutlichen 2:5-Klatsche gegen Frankreich im letzten Gruppenspiel der WM 2014 in Brasilien eine Reaktion in der Form eines Sieges. Und einer lieferte: Shaqiri schoss nicht nur alle 3 Treffer beim 3:0-Erfolg gegen Honduras, das 1:0 war ein absoluter Kracher.

EM 2016: Der Fallrückzieher gegen Polen

Bis zur 82. Minute lief die Schweiz im Achtelfinal der EURO 2016 gegen Polen einem 0:1-Rückstand hinterher. Dann erzielte Shaqiri in St. Etienne den Treffer des Turniers. Sein Fallrückzieher brachte die Nati in die Verlängerung. Im Penaltyschiessen versagten dann Granit Xhaka die Nerven, die Schweiz schied aus.

EM 2020: Das Schmankerl gegen die Türkei

Das 2:0 gegen die Türkei in Baku gleicht in der Art und Weise dem Treffer gegen Honduras. Erneut visierte Shaqiri erfolgreich das Lattenkreuz an. Doch diesmal tat es Shaqiri mit dem «falschen» Fuss, nämlich mit seinem schwächeren rechten (siehe Video ganz oben). Dabei liess es der «Zauberzwerg» nicht bewenden: In der 68. Minute besorgte er auch das 3:1.