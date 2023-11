1 / 4 Legende: Hier kann die Nati das EM-Ticket holen Die Pancho Arena in Felcsut. imago images/Bildbyran 2 / 4 Legende: Fussball-Kathedrale Erinnert etwas an die Hockey-Arena in Davos. imago images/Bildbyran 3 / 4 Legende: Klein aber fein Die Arena bietet lediglich 3865 Zuschauern Platz. imago images/Bildbyran 4 / 4 Legende: Privatparkplatz Bei der Eröffnung im April 2014 hatte der Ministerpräsident einen eigenen Parkplatz. REUTERS/Laszlo Balogh

Mit einem Sieg am Mittwoch gegen Israel kann die Schweiz die Qualifikation für die EURO 2024 in Deutschland perfekt machen. Das möglicherweise entscheidende Spiel findet in einem kleinen Dorf in Zentral-Ungarn statt. Als Austragungsort für das wegen der Eskalation im Gazastreifen verschobene Spiel hatte die Uefa Felcsut auserkoren.

Audio SRF-Radioreporter Marcel Melcher: «Das Stadion ist einfacher zu sichern» 03:10 min Bild: imago imaes/Bildbyran abspielen. Laufzeit 3 Minuten 10 Sekunden.

Hier gibt es Fakten zum Spielort vom Mittwoch:

Felcsut ist ein 1800-Seelen-Dorf in Zentral-Ungarn und liegt rund 50 km westlich der Hauptstadt Budapest.

in Zentral-Ungarn und liegt rund 50 km westlich der Hauptstadt Budapest. Der berühmteste Sohn des Dorfes ist kein geringerer als Viktor Orban . Der amtierende und umstrittene Ministerpräsident Ungarns verbrachte seine Kindheit in Felcsut. Mit Lorinc Meszaros, einem Bau- und Medienunternehmer, wuchs auch ein enger Freund Orbans und der aktuell reichste Ungar in Felcsut auf.

. Der amtierende und umstrittene Ministerpräsident Ungarns verbrachte seine Kindheit in Felcsut. Mit Lorinc Meszaros, einem Bau- und Medienunternehmer, wuchs auch ein enger Freund Orbans und der aktuell reichste Ungar in Felcsut auf. Das Dorf war 2009 gemessen am Pro-Kopf-Einkommen der reichste Ort Ungarns. Die Regierung unter Orban soll bei dieser Entwicklung eine entscheidende Rolle gespielt haben.

Felcsuts Fussball-Klub ist der nach der ungarischen Stürmer-Legende Ferenc Puskas benannte Puskas Akademia FC. Dieser wurde 2005 von Orban in Zusammenarbeit mit dem Fehervar FC gegründet, um die Jugendarbeit des Klubs aus Orbans Geburtsstadt Szekesfehervar voranzutreiben. 2013 stieg Puskas Akademia in die höchste Liga auf, 2021 erreichte das Team mit dem 2. Schlussrang in der Landes-Meisterschaft das bisherige Bestergebnis. Der bekannteste ehemalige Akademia-Spieler ist Roland Sallai, der derzeit beim SC Freiburg engagiert ist. Mit Quentin Maceiras spielt aktuell auch ein Schweizer bei Puskas Akademia.

Legende: Berühmtester Mann aus Felcsut Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban. imago images/Xinhua

Das Fussballstadion des Dorfes ist die Pancho Arena , dessen Name auf Puskas’ Spitznamen während seiner Zeit bei Real Madrid beruht. Das Stadion wurde 2014 eröffnet und bietet 3865 Fans Platz. Umgeben ist die Arena von einem hochmodernen Areal mit Trainingsplätzen und Fitnessstudio. Auch am Bau des Stadions soll Orban beteiligt gewesen sein, von Korruption war immer wieder die Rede.

, dessen Name auf Puskas’ Spitznamen während seiner Zeit bei Real Madrid beruht. Das Stadion wurde 2014 eröffnet und bietet 3865 Fans Platz. Umgeben ist die Arena von einem hochmodernen Areal mit Trainingsplätzen und Fitnessstudio. Auch am Bau des Stadions soll Orban beteiligt gewesen sein, von Korruption war immer wieder die Rede. Die vom Architekten Imre Makovecz entworfene Pancho Arena, die an eine Kathedrale erinnert, zählt laut stadiumdb.com zu den Top 3 der schönsten Stadien der Welt.

der Welt. In Felcsut fanden unter anderem schon ein Freundschaftsspiel zwischen Bulgarien und Kasachstan sowie Partien der U19-EM 2014 und der U17-EM 2023 statt. Israel bestreitet neben der Partie vom Mittwoch gegen die Schweiz am Samstag auch noch das Quali-Spiel gegen Rumänien in der Pancho Arena.