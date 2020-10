Letztmals für die Schweizer Nationalmannschaft spielte Xherdan Shaqiri im Juni 2019 beim Finalturnier der Nations League in Portugal. Nun kehrt der 28-Jährige nach 482 Tagen wieder in die SFV-Auswahl zurück. Dies gab Nationaltrainer Vladimir Petkovic an einer Medienkonferenz in St. Gallen am Freitag bekannt.

Somit wird im Oktober ein Altbekannter im Nati-Dress auslaufen. Die Schweiz bestreitet zunächst ein Testspiel gegen Kroatien (7. Oktober), dann folgen die beiden Partien der Nations League gegen Spanien (10.) und Deutschland (13.).

Die «Causa Shaqiri» war Thema Nummer 1 der Pressekonferenz. Auf die Frage, wie es um Shaqiris sportliche Situation im Allgemeinen stehe, meinte Petkovic: «Xherdan braucht unsere Hilfe. Und wir brauchen Xherdans Hilfe, um noch besser zu werden. Es ist eine Win-Win-Situation.»

Ohne Shaqiri fehlt etwas der Spielwitz.

Auch erhofft sich der Nationaltrainer mit Shaqiri wieder mehr spielerische Qualität in der Offensive. Man habe in den letzten Spielen «gesehen, dass ohne Xherdan etwas Spielwitz fehlt», so Petkovic. «Ich hoffe, er bringt dieses gewisse Etwas an Qualität in unsere Mannschaft.»

Lotomba erstmals im Aufgebot

Beim restlichen Aufgebot gab es keine grossen Überraschungen. Jordan Lotomba, der diesen Sommer nach Nizza wechselte, ist erstmals dabei. Alle anderen Spieler, die Petkovic nominiert hat, waren schon dabei im Kreis der A-Nationalmannschaft. Simon Sohm und Becir Omeragic, die beiden jungen Spieler des FC Zürich, warten aber noch auf ihr Debüt. Dasselbe gilt für Jonas Omlin.

Viele Rückkehrer

Im Vergleich zu den Länderspielen vom September kehren Fabian Schär, Admir Mehmedi, Remo Freuler, Edimilson Fernandes, Cedric Itten und Eray Cömert zurück.

Während einige Spieler mit Verletzungen zu kämpfen hatten, waren Cömert und Fernandes im September am Coronavirus erkrankt und konnten deshalb die Länderspiele nicht bestreiten.

Das Nati-Aufgebot für die Spiele im Oktober Position Klub Geburtsdatum Tor Yann Sommer Mönchengladbach 17.12.1988 Yvon Mvogo PSV Eindhoven 06.06.1994 Jonas Omlin Montpellier HSC 10.01.1994 Abwehr Manuel Akanji Dortmund 19.07.1995 Loris Benito Bordeaux 07.01.1992 Eray Cömert Basel 04.02.1998 Nico Elvedi Mönchengladbach 30.09.1996 Jordan Lotomba OGC Nice 29.09.1998 Becir Omeragic Zürich 20.01.2002 Ricardo Rodriguez Torino 25.08.1992 Fabian Schär Newcastle 20.12.1991 Silvan Widmer Basel 05.03.1993 Mittelfeld und Stürmer Edimilson Fernandes Mainz 15.04.1996 Remo Freuler Atalanta Bergamo 15.04.1992 Mario Gavranovic Dinamo Zagreb 24.11.1989 Cedric Itten Glasgow Rangers 27.12.1996 Admir Mehmedi Wolfsburg 16.03.1991 Haris Seferovic Benfica 22.02.1992 Xherdan Shaqiri Liverpool 10.10.1991 Simon Sohm Zürich 11.04.2001 Djibril Sow Frankfurt 06.02.1997 Renato Steffen Wolfsburg 03.11.1991 Ruben Vargas Augsburg 05.08.1998 Granit Xhaka Arsenal 27.09.1992 Steven Zuber Frankfurt 17.08.1991