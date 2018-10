Am 14. November wird die Schweizer Nati in Lugano gegen den Ausrichter der nächsten WM testen: Katar.

Um 19 Uhr ist am Mittwoch, 14. November, Anpfiff in Lugano. Gegner im Testspiel wird Katar sein. Der Gastgeber der WM 2022 belegt aktuell Rang 94 der Weltrangliste. Das Team von der arabischen Halbinsel nahm bislang noch nie an einer WM-Endrunde teil. Trainiert werden die Katari vom Spanier Felix Sanchez. Ans «Stadio Cornaredo» hat die Nati gute Erinnerungen: Während der Vorbereitung auf die WM gab es im Juni 2018 ein 2:0 über Japan.