Haris Seferovic steht der Schweizer Nati am Montag im letzten EM-Quali-Spiel in Gibraltar nicht zur Verfügung.

Haris Seferovic reist am Samstag nicht mit der Schweizer Nati nach Gibraltar, sondern zu seinem Klub Benfica nach Lissabon zurück.

Der Stürmer hatte am Donnerstag im Abschlusstraining Schmerzen in der linken Wade verspürt. Während des Einwärmens vor der Partie gegen Georgien am Freitag wurde entschieden, kein Risiko einzugehen.

Weitere Untersuchungen in Lissabon

Nach ersten Abklärungen direkt nach dem Spiel wurde in Absprache mit Vertretern von Benfica beschlossen, die nächsten medizinischen Massnahmen in Lissabon durchzuführen.

Für Seferovic wird kein weiterer Spieler nachrücken, womit das Schweizer Team in Gibraltar aus 22 Akteuren bestehen wird. Die Schweiz braucht beim Aussenseiter einen Punkt, um sich definitiv das Ticket für die EURO 2020 zu sichern.