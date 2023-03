Legende: Muss verletzt passen Breel Embolo. Keystone/Laurent Gillieron

Breel Embolo wird den Auftakt in die EM-Qualifikation mit der Schweizer Nationalmannschaft verpassen.

Der Monaco-Stürmer leidet unter Kniebeschwerden und wird die Partien gegen Belarus (am Samstag in Novi Sad) und Israel (am Dienstag in Genf) nicht bestreiten.

Coach Murat Yakin verzichtet darauf, einen Spieler nachzunominieren.

Bitter für Breel Embolo: Der Nati-Stürmer wird den Auftakt in die Qualifikation zur EURO 2024 in Deutschland wegen Kniebeschwerden verpassen. Der 26-Jährige hat das Nati-Camp am Donnerstag verlassen und ist zurück zu seinem Klub Monaco gereist.

War's das für Seferovic?

Coach Murat Yakin wird keinen Spieler nachnominieren. Das sind auch schlechte Nachrichten für Haris Seferovic (91 Länderspiele) der zunächst nicht aufgeboten, und jetzt auch nicht nachnominiert worden ist. Als klassische Stürmer verbleiben Cedric Itten und Zeki Amdouni im Kader.

Schon der 5. Ausfall

Mit Embolo ist bereits ein fünfter Spieler des ursprünglichen Aufgebots ausgefallen. Schon vor dem Zusammenzug Forfait geben mussten Xherdan Shaqiri, Gregor Kobel, Jordan Lotomba und Andi Zeqiri.

Am Freitagvormittag führt das Nationalteam noch in Basel das Abschlusstraining durch, am Nachmittag folgt der Flug nach Serbien. In Novi Sad steht am Samstag die Partie gegen Belarus auf dem Programm.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Sie können den Auftakt in die EM-Qualifikation der Schweizer Nati live auf SRF mitverfolgen: Samstag, 25. März, 17:15 Uhr: Belarus – Schweiz (Spielbeginn: 18 Uhr)

Belarus – Schweiz (Spielbeginn: 18 Uhr) Dienstag, 28. März, 20:25 Uhr: Schweiz – Israel (Spielbeginn: 20:45 Uhr)