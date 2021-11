Die Befürchtungen bestätigen sich: Breel Embolo hat eine Verletzung am hinteren Oberschenkel, Nico Elvedi am Sprunggelenk erlitten.

Mit Tränen in den Augen verliess Breel Embolo am Freitag im Spiel von Mönchengladbach gegen Mainz (1:1) nach einer halben Stunde das Feld. Der Offensivspieler verletzte sich am rechten Oberschenkel, als er im Rasen hängenblieb. Embolo war erst im September nach einer an der EM erlittenen Sehnenverletzung zurückgekehrt.

Der 24-Jährige wird nun mehrere Wochen verletzt ausfallen und die Spiele der Schweizer Nationalmannschaft gegen Italien und Bulgarien verpassen.

Montag, 15.11., 20:10 Uhr: Schweiz - Bulgarien

Elvedi mit Verletzung am Sprunggelenk

Ebenfalls nicht dabei sein wird Nico Elvedi. Der Verteidiger hatte sich gegen Mainz bereits nach 28 Minuten auswechseln lassen müssen. Elvedi zog sich eine «Bandverletzung an der Gelenkkapsel/Fusswurzel» zu, wie die Gladbacher kommunizierten. Damit fällt der 25-Jährige für drei bis vier Wochen aus.