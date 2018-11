Nach über vier Jahren kehrt YB-Verteidiger Loris Benito ins Nati-Kader zurück. Der 26-Jährige gehörte im August 2014 zum allerersten Aufgebot von Nati-Coach Vladimir Petkovic, kam aber zu keinem Einsatz im A-Team.

Der Captain ist zurück

Im Vergleich zu den Auswärtsspielen im Oktober gegen Belgien und Island wieder dabei sind Roman Bürki, Breel Embolo, Kevin Mbabu und Stephan Lichtsteiner.

Ebenfalls im Aufgebot steht Fabian Schär, der gegen Belgien aber gesperrt ist. Dafür fehlen David von Ballmoos, Florent Hadergjonaj und Renato Steffen. Noch immer verletzt sind Johan Djourou und Admir Mehmedi.

«Acht, neun Spieler machten mir Sorgen, vieles blieb lange ungewiss, aber wir werden die 23 besten Spieler im Team haben», wurde Petkovic in einer Mitteilung des Fussballverbandes zitiert.

Spiele gegen Katar und Belgien

Die Länderspiel-Woche startet am Montag mit einem öffentlichen Training in Lugano. Am Mittwoch folgt der Test im Cornaredo gegen Katar, bevor es am Sonntag, 18. November, in Luzern gegen Belgien um den Gruppensieg in der Nations League geht.