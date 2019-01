Der Stammkeeper von Bundesliga-Leader Borussia Dortmund will sich im neuen Jahr vollumfänglich auf seinen Klub konzentrieren.

Es ist keine Entscheidung gegen das Nationalteam, sondern eine für einen verstärkten Fokus auf den BVB und meine Gesundheit.

Bürki war in den letzten Jahren in der SFV-Auswahl die Nummer 2 hinter dem unumstrittenen Yann Sommer. Seit der WM 2014 in Brasilien gelangte der Dortmunder Goalie neben sieben Tests in nur zwei Qualifikationsspielen gegen Andorra (2:1) und San Marino (7:0) zum Einsatz.

Enttäuschung bei Petkovic

Als «schade für alle Seiten», stufte Nati-Coach Vladimir Petkovic den Entscheid seiner Nummer 2 ein. «Ich schätze Romans Qualitäten sehr und hatte mit ihm geplant.»

«Es ist keine Entscheidung gegen das Nationalteam, sondern eine für einen verstärkten Fokus auf den BVB und meine Gesundheit», argumentiert Bürki. Es sei ihm auch ein Anliegen, jüngeren Torhüterkollegen die Chance zu geben, auf SFV-Stufe Erfahrungen zu sammeln, erklärte er auf Instagram weiter, Link öffnet in einem neuen Fenster.

Im Notfall zur Stelle

Ein Türchen bleibt offen: Sollte Vladimir Petkovic im Falle eines Engpasses auf Bürki zurückgreifen wollen, würde der Dortmunder eine allfällige Nominierung annehmen.