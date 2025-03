Was mit viel Vorfreude begann, könnte bittere Folgen haben: Nachdem Alvyn Sanches trotz starker Leistungen in der Super League lange nicht für die Nati aufgeboten worden war, feierte er seine Premiere am Freitagabend in Nordirland nach seiner Einwechslung in der 68. Minute doch noch.

Das Spielende indes, das erlebte Sanches nicht mehr auf dem Feld mit. Der 22-Jährige verdrehte sich in der Nachspielzeit das rechte Knie und konnte das Feld nicht aus eigener Kraft verlassen.

Ausfall käme zum dümmsten Zeitpunkt

Der Offensivspieler von Lausanne-Sport wird die Nati noch am Samstag verlassen und in seine Heimat zurückreisen. Dort sollen weitere Untersuchungen die Schwere der Blessur offenbaren. Nati-Coach Murat Yakin gab sich gegenüber Blick noch am Freitag nicht gerade optimistisch: «Es sah nicht gut aus. Das wäre ein grosser Verlust.»

Für Sanches, der Gerüchten zufolge im Sommer ins Ausland wechseln könnte, käme eine längere Verletzungspause zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Und auch für seinen Arbeitgeber wäre es ein harter Schlag, sollten sich die schlimmsten Befürchtungen bewahrheiten. Lausanne belegt aktuell Rang 7 und liegt bloss 2 Punkte hinter den Top 6 zurück. Ein Ausfall des Topskorers (15 Tore, 4 Vorlagen in dieser Saison) käme zur Unzeit.