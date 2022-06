Legende: Dem Ball Sorge tragen Die Schweizer müssen gegen Spanien aus eher wenig Ballbesitz das Maximum herausholen. KEYSTONE/Georgios Kefalas

Die jüngsten Erinnerungen an Spanien sind aus Sicht der Schweizer Nationalmannschaft schmerzhafte. Im letzten Sommer zog die Nati im EM-Viertelfinal im Penaltyschiessen den Kürzeren. Dies, nachdem die SFV-Auswahl den favorisierten Iberern lange Paroli geboten hatte – auch, nachdem Remo Freuler in der 77. Minute mit Rot des Platzes verwiesen worden war.

Der EM-Viertelfinal in St. Petersburg war das bisher letzte von 4 Direktduellen gegen Spanien seit 2018:

3. Juni 2018: In einem Testspiel unmittelbar vor der WM in Russland verdient sich die Nati in Villarreal ein 1:1. Ricardo Rodriguez gleicht die spanische Führung durch Alvaro Odriozola in der 2. Halbzeit aus.

Im Rahmen der Nations League gastiert die Schweiz mitten in der Corona-Pandemie im Estadio Alfredo Di Stefano in Madrid. Vor leeren Rängen trifft einzig der Spanier Mikel Oyarzabal. Dem ärgerlichen Gegentreffer war ein riskanter Pass von Goalie Yann Sommer auf Granit Xhaka vorausgegangen. 14. November 2020: Einen Monat später empfängt die Schweiz den Weltmeister von 2010 im Nations-League-Rückspiel in Basel. Freuler legt für die Nati mit einem tollen Treffer vor, zum Sieg reicht dieser aber knapp nicht. Gerard Moreno gelingt in der 89. Minute das 1:1. Zuvor hatte Sommer gleich 2 Penaltys von Sergio Ramos entschärft.

Das Bild, welches sich auf dem Feld präsentierte, war in sämtlichen Partien vergleichbar. Spanien versuchte jeweils das Spiel über den Ballbesitz zu diktieren, die Schweiz war in erster Linie bedacht, die Räume eng zu halten, den Rhythmus der Iberer zu brechen und – wenn sich die Gelegenheit bot – über schnelle Konter gefährlich zu werden.

Gewissermassen liegt es auf der Hand, dass bei oben erwähnter Spielanlage keine Torfestivals zustande kommen. Die Schweiz hat in diesen Partien den Beweis erbracht, dass sie den spielfreudigen Spaniern mit ihrer Kompaktheit Kopfzerbrechen bereiten kann. 4 Gegentore in ebenso vielen Spielen lassen sich durchaus sehen. Selber traf die Nati nur 3 Mal. Was sagt uns das in Bezug auf das Duell am Donnerstag in Genf? Das erste Tor könnte bereits eine vorentscheidende Wirkung haben.

Stergiou und Amdouni rücken ein Box aufklappen Box zuklappen Die beiden U21-Natispieler Leonidas Stergiou und Zeki Amdouni werden am Donnerstagabend zum A-Nationalteam stossen. Weil sie am Mittwoch noch mit der Nachwuchsmannschaft im Einsatz standen, werden sie nicht auf dem Matchblatt stehen.

2010 bleibt unvergessen

Obschon der Schweiz in den letzten 4 Begegnungen gegen Spanien nicht allzu viel zu einem Coup fehlte, verliess die Nati das Feld nie als Sieger (2 Remis, 2 Niederlagen). Der letzte Erfolg der Schweiz gegen «La Roja» dürfte den Nati-Anhängern indes auf ewig in bester Erinnerung bleiben. An der WM 2010 düpierte die Schweiz den Titel-Favoriten und späteren Weltmeister Spanien dank einem «Stolpertor» von Gelson Fernandes im ersten Gruppenspiel mit 1:0.

03:44 Video Archiv: Spiel für die Geschichte: Die Nati schlägt 2010 Spanien Aus Sport-Clip vom 02.06.2018. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 44 Sekunden.

Gelingt es der Schweiz am Donnerstag, die zuletzt ins Wanken geratene Defensive wieder zu stabilisieren, liegt der erste Vollerfolg gegen Spanien seit 12 Jahren im Bereich des Möglichen. Wie die Schweizer konnten auch die Spanier zum Start der Nations-League-Kampagne nicht überzeugen. Zuhause gegen Portugal und in Tschechien reichte es jeweils nur zu einem Remis.