«Ernst gilt es dann an der EM», sagte Murat Yakin an der Medienkonferenz vor dem letzten Vorbereitungsspiel am Samstag in St. Gallen (ab 17:30 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App). Gegen Österreich soll an den letzten Stellschrauben gedreht werden, bevor das Team am Montag für die Endrunde in Stuttgart Quartier bezieht. Der Nati-Coach bezeichnet den Gegner als «wichtigen Gradmesser».

03:38 Video Yakin: «Die Resultate spielen jetzt eine wichtige Rolle» Aus Sport-Clip vom 07.06.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 38 Sekunden.

Betreffend Aufstellung liess sich Yakin nicht gross in die Karten schauen. Er dürfte aber auf grosse Experimente verzichten und eine ähnliche Mannschaft auf den Platz schicken, die dann auch am 15. Juni gegen Ungarn für einen positiven Turnierauftakt sorgen soll. «Resultate spielen jetzt eine wichtige Rolle. Wir spielen nicht, um dem einen oder anderen noch eine Einsatzmöglichkeit zu geben. Es geht um einen wichtigen Test», sagt Yakin.



Fest steht, dass Yann Sommer das Tor hüten wird. Der 35-Jährige ist in Deutschland als Stammgoalie vorgesehen. Xherdan Shaqiri, der bereits gegen Estland von Anfang an spielte und dabei sein 31. Länderspieltor erzielte, dürfte noch einmal Auslauf erhalten. «Er ist immer für ein Tor gut, wir kennen seine Qualität», so Yakin. Wie zuletzt gegen Dänemark (0:0), Irland (1:0) und Estland (4:0) soll hinten die Null stehen.

05:18 Video Archiv: Schweiz mit klarem Sieg gegen Estland Aus Sport-Clip vom 04.06.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 18 Sekunden.

Ambitionierte Österreicher

Österreich ist allerdings ein deutlich grösseres Kaliber als noch Estland am Dienstag. Die Nummer 25 der Fifa-Weltrangliste (Schweiz: 19) schaffte die Qualifikation für die EM als Gruppenzweiter knapp hinter Belgien. Gegen die «Roten Teufel» kassierten die Österreicher auch die einzige Niederlage in den letzten 21 Monaten. Aufhorchen liess ausserdem das souveräne 2:0 letzten Herbst über Nachbar Deutschland.

Österreich ohne Sabitzer Box aufklappen Box zuklappen Marcel Sabitzer wird gegen die Schweiz nicht mit von der Partie sein. Der österreichische Offensivmann hat nach der enttäuschenden Niederlage mit dem BVB im Champions-League-Final gegen Real Madrid um eine Pause bei der Nationalmannschaft gebeten. «Jeder, der mich nach dem Spiel gesehen hat, weiss, was das mit mir gemacht hat», sagte der 30-Jährige. Bis zum EM-Start will sich Sabitzer zurückmelden.

In diesem Kalenderjahr überzeugte die Elf von Trainer Ralf Rangnick mit Testspielsiegen über die EM-Teilnehmer Slowakei (2:0), Türkei (6:1) und Serbien (2:1). Rangnick verfolgt in Österreich ein längerfristiges Projekt. Der Deutsche ist mit einem Vertrag bis 2025 ausgestattet. Bayern München erteilte er vor kurzem eine Absage.

03:26 Video Vargas: «Österreich ist ein sehr guter Gegner» Aus Sport-Clip vom 07.06.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 26 Sekunden.