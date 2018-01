Letzter WM-Test: Nati empfängt Japan

Heute, 11:07 Uhr

Zum Abschluss der Vorbereitung auf die WM in Russland bestreitet die Schweizer Nationalmannschaft ein Testspiel gegen Japan. Die Partie findet am 8. Juni in Lugano statt.

Bild in Lightbox öffnen. Japan ist seit 1998 Stammgast an WM-Endrunden. In Russland treffen die Ostasiaten in der Gruppenphase auf Polen, Kolumbien und Senegal. Die WM-Vorbereitung der Schweizer Nati startet am 27. Mai in Lugano. Neben dem Länderspiel gegen Japan soll noch ein zweites Testspiel ausgetragen werden. Gegner, Austragungsort und Datum sind allerdings noch nicht bekannt. Die Schweiz schliesst ihre WM-Vorbereitung gegen Japan ab!



➡ 8. Juni 2018, Stadio Cornaredo, Lugano

